Mes microbes sont tes microbes

Une équipe de l’Université de Trente, en Italie, a réanalysé les résultats de 31 études dans 20 pays des microbiotes de gens vivant à proximité les uns des autres (parents, mais aussi colocataires).

Microbes maternels

On tentait de confirmer qu’il s’agissait bel et bien d’un phénomène universel, qu’on peut associer avec la «durée de la cohabitation» et l’étroitesse des liens. L’étude est parue le 18 janvier dans la revue Nature.

L’étroitesse des liens est à son plus fort entre la mère et le jeune enfant, qui partagent la plus grande quantité de microbes parmi tous les «duos» considérés.

Cette association diminue avec l’âge, mais ne disparaît jamais totalement, écrivent les chercheurs. Des gens âgés de 50 à 85 ans ont toujours des souches microbiennes semblables à celles qu’a, ou avait, leur mère.

Partage entre voisins

Il est même possible — mais les études là-dessus sont moins nombreuses — que cela s’étende à l’extérieur de la maison.