Mentorat pour la réalisation de documentaires au Labo

Dédié aux nouveaux arrivants francophones et francophiles et/ou issus de la diversité culturelle, ce programme vise à appuyer les artistes en leur offrant des formations, un partage des connaissances et une communauté professionnelle.

De plus, ce programme donne aux apprentis une adhésion professionnelle au Labo pour un an, l’accès gratuit à la location d’équipements de tournage et de montage d’une valeur de 2000 $, le tout gratuitement.

«Chacun des apprentis qu’on a choisis est jumelé avec quelqu’un qui est plus avancé dans sa carrière. L’objectif est de les aider à développer leur premier court métrage documentaire. Ce n’est pas nécessairement leur premier, mais des gens qui sont en début de carrière», précise Barbara Gilbert.

Ce programme de mentorat dure un an, et de nouveaux artistes pourront participer dans un an lorsqu’il y aura un prochain appel. À la fin du projet, les documentaires seront présentés au public.

Une fois par mois, les quatre duos, composés d’un mentor et d’un mentoré, se rencontreront dans le cadre d’ateliers accessibles aux membres du Labo. Le premier commence ce samedi 14 décembre pour apprendre les bases de la scénarisation documentaire.