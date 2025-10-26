Mauvaise année pour les citrouilles

Cendrillon serait déçue: cette année, les citrouilles sont si petites que son carrosse serait probablement un scooter.

Les producteurs maraîchers blâment l’été anormalement chaud et sec. 2025 ne passera probablement pas à l’histoire pour le record de la citrouille la plus grosse.

«C’est définitivement une récolte très pauvre», commente Matt Kelly, copropriétaire du verger Cannamore à Crysler, dans l’Est ontarien. «On en cultive habituellement sur quatre ou cinq acres, mais cette année a été très mauvaise.»

Sa place au soleil

Normalement, les feuilles des plants de citrouilles poussent et finissent par supplanter les herbages dans le champ.

Or, avec la sécheresse, les plants ont mis trop de temps à atteindre leur maturité et la croissance a été limitée, voire même inexistante.