Matthews passe à l’histoire mais les Leafs s’inclinent face aux Jets

Les Leafs ont nivelé la marque en deuxième période grâce à un but de Dmytro Timashov. Un 4e cette saison pour le joueur qui effectuait un retour dans l’alignement après avoir regardé les 2 derniers matchs depuis la galerie de presse.

Les visiteurs, qui ont dominé l’ensemble de la rencontre, ont repris l’avance alors que Mark Scheifele a déjoué Frederik Andersen. Kyle Connor, le meilleur buteur des Jets a obtenu une mention d’aide sur le but. 3-2 Jets.

Alors qu’il ne restait que 18 secondes au cadran, et immédiatement après avoir demandé un temps d’arrêt, les Maple Leafs ont fait bondir les spectateurs de leurs sièges en créant l’égalité. C’est encore une fois Auston Matthews qui est venu jouer les héros.

Just like they drew it up! #LeafsForever pic.twitter.com/gg7KSHNBry

