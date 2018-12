Manque de compréhension envers les immigrants handicapés

Helen Lam (Pro Tem)

Les immigrants ayant un handicap affrontent des défis auxquels les travailleurs sociaux ne font pas assez attention.

Les parents et la famille des immigrants d’un enfant ayant un handicap doivent s’adapter à la fois à un nouveau pays et aux difficultés particulières de l’enfant. Ils ont des difficultés à obtenir des services tels que le transport, de l’aide avec les études et des services de santé physique et mentale.

De plus, ces immigrants font souvent face à de la discrimination.

Critère assoupli à l’immigration

En juin 2018, le gouvernement libéral du Canada a finalement renoncé à la loi d’inadmissibilité à l’immigration rejetant ceux qui ont des conditions de santé risquant d’entraîner un «fardeau excessif pour les services sociaux ou de santé.

Pour cette raison, il est probable que la société canadienne verra beaucoup plus d’immigrants ayant un handicap s’installer au Canada à l’avenir. Il faut donc que l’on s’informe sur leurs problèmes.

Or, malgré l’augmentation du nombre d’immigrants au Canada, peu d’études traitent de la condition particulière des immigrants avec un handicap et de leurs parents.

Complexité déconcertante

L’abondance de services et d’établissements s’avère déconcertante pour les nouveaux arrivants ayant un handicap et leurs parents ou aidants. Isolés, ces derniers ne savent souvent pas vers qui se tourner.

Les professionnels médicaux et les intervenants présentent aux parents des informations à propos de la santé et de la vie quotidienne dans une langue qu’ils ne comprennent pas complètement, et selon des perspectives culturelles qui sont différentes des leurs.

La présence des proches, et le soutien que ces derniers offrent aux enfants handicapés, influent de manière considérable sur la décision des parents de chercher ou non les services personnels, pour lesquels ils doivent peut-être payer.

Ostracisme

Mais la famille et la communauté d’origine marginalisent et rejettent parfois les enfants ayant un handicap et leurs parents.

S’ils sont loin du reste de leur famille, les immigrants handicapés sont obligés de trouver d’autres façons de répondre à leurs besoins.

Dans de telles situations, recourir à l’aide de professionnels semble être le seul moyen de résoudre le problème.

Il faut ainsi absolument que les travailleurs sociaux se posent plus de questions sur ce sujet et redoublent d’efforts pour aider les immigrants ayant un handicap.