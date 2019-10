Dans la région de Toronto, il y a un grand nombre de juristes d’expression française. Cette semaine, je vous présente Maître Vincent Rocheleau.

Me Rocheleau est sociétaire au sein du cabinet Van Kralingen & Keenberg LLP, à Toronto. La pratique de Me Rocheleau est axée sur les litiges civils et commerciaux ainsi que sur le droit de l’emploi.

Stage au ministère du Procureur général

Avant de devenir membre du Barreau de l’Ontario, il a complété son stage au Bureau des avocats de la Couronne, au ministère du Procureur général, à Toronto. Il s’agit du bureau principal du gouvernement de l’Ontario pour ce qui est de la consultation et du règlement de litiges civils.

Avec un effectif d’une centaine avocats, ce bureau conseille les organismes, sociétés et ministères de la Couronne dans toutes les régions de la province et représente leurs intérêts devant les tribunaux.

Tous les échelons du système judiciaire

Pendant son stage, il a acquis des connaissances essentielles sur le litige commercial, les recours collectifs et le droit de l’emploi. Il a assisté des avocats de la Couronne à tous les échelons du système judiciaire, y compris la Cour suprême du Canada.