Ma «guit», mes musiciens et mon Guide de l’Ouest canadien

Concrètement, au fil des pages, on y trouve un portrait de l’Ouest, des conseils sur les médias susceptibles d’être des relayeurs, des infos pour mieux planifier et administrer une tournée et des tas de renseignements sur les marchés francos et anglos de l’Ouest.

Le Guide du marché du spectacle de l’Ouest canadien n’est pas un répertoire d’artistes francophones, mais en revanche, il offre une foule de coordonnées – principalement en annexe – sur les organismes francophones, souvent utiles dans la préparation d’une tournée, que ce soit les conseils jeunesse, les conseils scolaires, les associations ou regroupements de francophones et, bien sûr, les diffuseurs de spectacles.

Dans chaque section, on y retrouve également de petits encadrés. Ce sont des conseils, en lien avec le sujet abordé de la section, de la part des artistes qui ont été sollicités comme collaborateurs et collaboratrices pour la préparation du document.

Laisser la parole aux artistes

Natalie Bernardin a fait appel à neuf artistes afin qu’ils s’adressent directement à leurs confrères et consœurs du monde du spectacle.

Principalement de l’Ouest, quelques «intrus» de l’Ontario comme Yao, Cindy Doire et Kristine St-Pierre ont également été sollicités. «Je suis allée les chercher parce que je connaissais leur parcours», raconte-t-elle. «Il n’y en a pas un qui a dit non!»