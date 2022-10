Lutter contre la pénurie de main-d’œuvre en accommodant les étudiants étrangers

Il retient également une «réflexion chez IRCC sur l’intégration de plus de flexibilité. C’est là-dessus qu’on devrait poursuivre le travail, avec IRCC et Emploi et développement social Canada (EDSC), pour voir s’il n’y a pas d’autres mesures flexibles à insuffler pour que les étudiants internationaux profitent de programmes qui ne sont pas ouverts aux résidents permanents.»

Il cite l’exemple de Jeunesse Canada au travail (JCT). «Les étudiants internationaux ne peuvent pas occuper les postes financés par JCT, mais dans certaines communautés francophones, des postes restent non comblés alors qu’il y a des étudiants internationaux sur place pour les occuper. J’espère que cette annonce peut devenir une flexibilité dans le système pour les étudiants internationaux.»

Martin Normand trouve «judicieux» que la mesure soit temporaire. «On ne voudrait pas que les étudiants se retrouvent dans une situation où ça devient alléchant de travailler 30 ou 40 heures par semaine, qu’ils négligent leurs études et que ça nuise à leur statut au Canada s’ils ne peuvent pas poursuivre leurs études à cause de ça.»

Des permis d’étude étendus automatiquement

Le ministère de l’Immigration lance aussi un «projet-pilote» visant à automatiser les prolongations de permis d’études. Les demandes de prolongation d’un petit groupe de demandeurs seront «traitées beaucoup plus rapidement», selon IRCC.

«Je veux être très clair: les demandes qui ne seront pas automatiquement approuvées seront entièrement examinées par un agent, car seul un agent peut refuser une demande», a-t-il ajouté.