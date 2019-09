Lutte au paludisme: une promesse venue du Grand Nord

Mais les conséquences peuvent être beaucoup plus graves: anémie, œdème pulmonaire, détresse respiratoire, jusqu’au décès pour les nourrissons et les jeunes enfants, les malades et les personnes avec un système immunitaire affaibli.

Attaquer le parasite

En laboratoire, les quatre molécules (mortiamide A, B, C et D) ont été testées sur différentes souches. Résultat: la mortiamide D a réussi à éliminer le parasite Plasmodium falciparum des globules rouges, in vitro, en 72 heures.

Il ne s’agit que d’une première étape: l’identification d’une molécule prometteuse. «Il nous faut comprendre son mode de fonctionnement et quelles sont les enzymes qu’elle affecte. Nous sommes encore loin d’un médicament», convient le chercheur.

Milieu de vie extrême

Le Nunavut constitue un milieu de vie haut en stress avec son alternance de six mois de froid glacial et d’obscurité et de six mois d’intense rayonnement UV. Ce qui explique que les organismes indigènes se parent de moyens de défense performants pour assurer leur survie.

Si un champignon nordique possède de telles molécules, plus toxiques pour les parasites, c’est qu’il s’agit d’une défense chimique — la même stratégie de protection que le piment jalapeño avec ses molécules au goût piquant (capsaïcines) afin de ne pas être mangé.