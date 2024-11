L’Université Saint-Paul prend le Chemin de Compostelle

L’Université Saint-Paul à Ottawa a annoncé le lancement d’un cours hors de l’ordinaire qui se déroulera à la marche sur le Chemin de Compostelle, en Europe, du 4 au 14 mai 2025.

C’est le recteur de l’Université, Louis Patrick Leroux, qui a voulu lancer cette initiative après près de huit mois en poste.

«Je me suis posé la question: comment rendre l’université plus connue à l’international, et comment aussi ouvrir le monde à nos étudiants le plus possible», explique-t-il en entrevue avec Le Droit.

Cours ouvert à tous

Le cours, ouvert à tous, est prévu de débuter en France afin de traverser les Pyrénées pour se terminer à Pampelune, en Espagne.

«On va faire un petit [passage] qui était anciennement la route des femmes», ajoute Louis Patrick Leroux.