Louis-José Houde et Corneille à Toronto pour Francophonie en Fête en septembre

L’humoriste Louis-José Houde et le chanteur Corneille figurent dans la programmation du festival torontois Francophonie en Fête (du 20 au 28 septembre), qui a été dévoilée cette semaine lors de son assemblée générale annuelle.

Un week-end de concerts gratuits à la Distillerie

L’ouverture du week-end de festivités gratuites se fera le vendredi 20 septembre dès 15h avec le trio Hassiba. Puis, c’est Tobe Mbarga qui prendra le relais sur la scène de la Distillerie, suivi de Mouton Noir. La soirée se finira sur un concert de SOA.

Les réjouissances se poursuivront le lendemain avec Cactus Club, suivi de Dieufaite Charles, le groupe de rock UNT, Donné Roberts, Fethi Nadjem, Hassan El Hadi et Ambiance The Band, pour finir finalement ce samedi musical avec Daniel Nebiat.

Le dimanche 22 septembre, on aura droit à un concert de Joanne Morra. Cela se poursuivra avec Welcome Soleil, Akwaba, Fred Boutin, Kyris et Swamperella. En fin d’après-midi, c’est Moskitto Bar qui prendra la scène avant de laisser place à Sekamawit Gebru.

Deux événements clés cette année

Après ce week-end festif à la Distillerie, Francophonie en Fête se poursuivra au cours de la semaine avec cette fois-ci des événements de plus grande ampleur.