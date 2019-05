L’ostéopathie en quête de reconnaissance officielle

Les écoles canadiennes et américaines rendent l’accès au diplôme très facile, ce qui explique qu’il est compliqué pour les patients de démêler les bons des mauvais ostéopathes. «Certaines personnes ne font plus confiance aux ostéopathes après des expériences malheureuses avec des gens peu ou non qualifiés.»

Une association

Laetitia a donc choisi de se battre. Elle s’est engagée dans une Association dont elle est aujourd’hui la vice-présidente: l’Ontario Association of Osteopathic Manual Practionners. Il en existe plusieurs en Ontario et au pays. Chacune tente de se faire sa place. Certaines, comme celle de Laetitia, paraissent plus reconnues que d’autres.

Les compagnies d’assurances ne les reconnaissent pas toutes – ce qui est «encourageant», selon Laetitia. L’OAO affirme garantir la compétence et le sérieux de ses membres praticiens.

L’Association utilise les recommandations de l’Organisation mondiale de la santé et souhaite que ces critères soient repris par le gouvernement pour empêcher les abus et assurer aux patients des soins en toute confiance et sécurité.

Depuis 2007, un peu partout dans le monde, la majorité des formations proposées en ostéopathie se fondent sur ces recommandations.