L’Orchestre symphonique de Toronto fait revivre Star Wars

Jeudi soir au Roy Thomson Hall, l’Orchestre symphonique de Toronto a livré une performance époustouflante devant près de 2000 personnes, accompagnant musicalement la diffusion de l’épisode VI de Star Wars: Return Of The Jedi (datant de 1983).

Intergénérationnel et musicalement culte, l’épisode final de la saga Lucas a été sublimé par l’orchestre torontois, et le sera encore ces vendredi soir, samedi midi et samedi soir.

Une performance prodigieuse pour un film culte

Pendant plus de deux heures – entrecoupées d’un entracte de vingt minutes – l’orchestre composé d’environ 80 musiciens a performé pour le plus grand plaisir d’une salle quasiment comble.

Au rythme des batailles de vaisseaux spatiaux, des poursuites en «speeder-bike» ou encore des combats de sabres-laser, l’orchestre, mené par l’excellent Steven Reineke, a permis aux spectateurs de se plonger un peu plus encore dans l’atmosphère d’un film célèbre pour ses personnages, mais aussi pour sa musique.