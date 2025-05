L’Ontario défend son approche face à la rougeole

En entrevue avec la radio Newstalk 1010, mercredi, le Dr Moore a tenté de se faire rassurant en remerciant les parents qui font vacciner leurs enfants.

«Je dois toutefois souligner que dans les communautés non vaccinées du sud-ouest des régions agricoles et rurales, nous constatons une propagation active, ce qui illustre à quel point la rougeole est contagieuse dans les communautés non vaccinées, et c’est là que se concentre l’activité», a-t-il indiqué.

Le premier ministre Doug Ford a fait savoir mercredi que la province mène une campagne publicitaire de 2 millions $ pour faire la promotion de la vaccination.

«Certaines communautés en Ontario, pour des raisons religieuses, ne font pas vacciner leurs enfants. J’encourage tout le monde à le faire, car sinon, la maladie risque de se propager», a insisté M. Ford.

Le premier ministre a indiqué que la province a un nombre plus que suffisant de doses du vaccin contre la rougeole.