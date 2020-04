L’Ontario commence à planifier la reprise économique

Consultations

Le comité consultera des intervenants comme des associations professionnelles, chambres de commerce, dirigeants municipaux et chefs d’entreprise.

Le premier ministre assure poursuivre, parallèlement, les efforts de la province pour lutter contre le coronavirus, soutenir le personnel de la santé de première ligne et aider ponctuellement les particuliers et les entreprises.

«Les membres du comité vont remettre en marche le moteur économique de l’Ontario en axant leur démarche sur la création d’emplois, les possibilités de croissance et la protection de notre province contre toute menace future», a indiqué le ministre Phillips.

Endettement

Alors que le fédéral et les provinces ont reporté la présentation de leurs budgets à l’automne, on sait déjà que ce sera du jamais vu: un endettement monstre en raison des pertes de revenus de taxation et des dépenses de dizaines de milliards de dollars dans la lutte au CoViD-19 et dans l’aide publique aux entreprises et aux individus.