L’intelligence artificielle au service des ressources humaines

Nous vivons une quatrième révolution industrielle. Les ressources humaines n’y font pas exception.

Nous assistons à la numérisation des processus manuels des ressources humaines, les processus de recrutement sont de plus en plus automatisés, l’intelligence artificielle est en train de devenir un assistant intelligent qui nous aidera à travailler plus intelligemment.

Les chatbots sont bien adaptés pour améliorer l’intégration des nouveaux employées et employés, en augmentant la vitesse et en apportant une plus grande cohérence aux questions fréquemment posées sur les ressources humaines.

Les responsables des ressources humaines n’ont vraiment aucune excuse pour ignorer la technologie plus longtemps.

Comment utiliser l’intelligence artificielle à notre avantage?

Plutôt que d’avoir peur de perdre son emploi, développez vos compétences pour véritablement maîtriser ces nouvelles technologies.

Choisissez un membre de votre équipe des ressources humaines afin de collaborer avec le groupe informatique et de transformation numérique pour fournir aux ressources humaines les informations les plus récentes sur les nouveaux produits et services d’intelligence artificielle.

Et sur la manière dont d’autres secteurs de l’entreprise, tels que le marketing ou l’informatique, adoptent l’intelligence artificielle pour créer des expériences client mémorables.

Offrir aux employés une expérience innovante

Savoir gérer les changements nécessaires et adopter une culture innovante tout en maintenant une communication ouverte avec les employés, sur la manière et les raisons pour lesquelles l’entreprise est numérisée, c’est ce qui vous propulsera à l’avant-garde.

Offrir aux employés une expérience innovante constitue un avantage concurrentiel pour attirer et retenir les talents. Les entreprises se rendent compte que la transformation de l’expérience des employés n’est pas une initiative de ressources humaines, mais une initiative d’entreprise.

Cela signifie que les cadres supérieurs des ressources humaines, des technologies de l’information, de la transformation numérique et des communications d’entreprise doivent développer une vision commune sur ce qu’est une expérience mémorable et convaincante pour les employés, et définir les éléments de l’expérience des employés à court, moyen et long terme.

www: vous connaissez?

Vous vous souvenez sûrement de l’arrivée de l’internet. Le «whole wild web». Un changement qui a révolutionné notre société.

Notre «société de réseau» actuelle est un produit de la révolution numérique et de certains changements socioculturels majeurs.

Aujourd’hui, les sites de réseaux sociaux sont la plate-forme privilégiée pour toutes sortes d’activités, tant professionnelles que personnelles, et la sociabilité a considérablement augmenté. Mais il s’agit d’un type de sociabilité différent.

La vie virtuelle est devenue plus sociale que la vie physique, mais il s’agit moins d’une réalité virtuelle que d’une virtualité réelle, facilitant le travail dans la vie réelle et la vie urbaine. Qui aurait dit?

Regarder en avant

En apprenant à accepter ce changement, nous pouvons commencer à nous adapter plus rapidement au fur et à mesure de son insertion dans notre lieu de travail.

En tant que chef d’entreprise ou responsable des ressources humaines, le changement fait partie du désir de réussir et de se démarquer de nos concurrents.

