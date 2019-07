Limiter les débats dans les médias pour faire avancer la science? Non merci.

Ces trois technologies effraient beaucoup de monde en Europe (moins en Amérique du Nord) et, à mon avis, profiteraient grandement de débats plus vigoureux, justement pour finir par dissiper les peurs non fondées.

Pas le consensus attendu

C’est encore plus vrai pour le changement climatique. Ses tenants et ses aboutissants ont toujours fait l’objet de vifs débats chez les scientifiques, autant que chez les économistes et dans la population en général.

Ce n’est certainement pas en décourageant les débats et les «opinions» là-dessus qu’on va favoriser l’émergence d’un consensus progressiste humaniste.

Si ça se trouve, le consensus produit par des débats honnêtes dans les instituts scientifiques, dans les médias et sur la scène politique, pencherait plutôt pour une très faible influence humaine sur le climat… comparable à la très faible influence des remèdes homéopathiques sur la santé!