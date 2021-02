L’image des femmes dans le rap: croqueuses de diamants ou diamants bruts?

Un passage de la chanson Gold Digger de Kanye West, elle est allée chez le médecin, a obtenu une lipo avec ton argent», constitue un bel exemple. Des paroles comme celles-ci ne montrent pas les femmes sous un bon jour et négligent l’idée que les femmes peuvent être autonomes financièrement et autrement.

Normes de beauté irréalistes

De plus, les paroles de rap concernent toujours les caractéristiques physiques des femmes et aussi promeuvent des normes de beauté malsaines et irréalistes. Les paroles ne mentionnent jamais l’intelligence ou les aspirations d’une femme.

Par exemple, Léo Ferré chante «ton style c’est ton cul, c’est ton cul, c’est ton cul».

Un exemple plus récent est Baby Got Back de Sir Mix-a-Lot, qui sexualise les femmes de la même manière. Selon le rap, une femme intelligente n’est pas cool et ce n’est que leur corps qui rend une femme attrayante, pas leur personnalité.

Pour cette raison, les femmes ont tendance à mettre en valeur leur apparence physique et à cacher leur côté intelligent aux hommes pour paraître attrayantes.