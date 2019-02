L’homo photographicus

Gabriel Racle

C’est sous le titre L’homme photographique que les éditions Hazan publient un nouvel ouvrage de Michel Frizot, un recueil de textes concernant des sujets photographiques rédigés entre 1990 et 2010 dans des revues spécialisées pas toujours faciles à trouver, destinées aux photographes, chercheurs, historiens de la photographie, et toute personne qui s’intéresse au domaine.

Il y a ainsi 32 articles qui sont présentés par une courte introduction en italique suivie d’une indication en caractères minuscules de la revue. Ainsi, à titre d’exemple, en page 143, sous le titre «Comment on marche. De l’exactitude dans l’instant», on peut lire «Texte publié dans 48/14 Revue du musée d’Orsay, no 4, printemps 1997, p. 74-83».

Ce texte de Michel Frizot est ainsi résumé dans la revue d’origine: «L’ambition de restituer le mouvement réel du corps humain a précédé le cinéma? Voire la chronophotographie de Muybridge, Marey ou Albert Londe. On la décèle par exemple chez un artiste comme Caillebotte, très au fait de la recherche photographique. Michel Frizot analyse à travers ces exemples et d’autres la façon dont évolue depuis le début du XIXe siècle la représentation de la marche. Cette conférence prenait place le 14 octobre 1995 dans le cycle Cinéma, nouvel art.»

Regroupement

Le regroupement de ces textes est fait d’une manière rigoureuse pour mettre en évidence leur cohérence et dégager une théorie générale du «régime photographique», de la production à la réception des images.

Comme l’exprime l’éditeur, «L’homme photographique, c’est homo photographicus; c’est une humanité sous l’emprise de la photographie; et c’est chacun de nous, pour qui l’appréhension du monde, la mémoire des faits ou le partage des émotions transitent par ces images, innombrables et captivantes, sorties d’un indispensable « appareil ».»

«Une « invention de l’homme » est advenue par la photographie, de cet homme qui, non content de prendre connaissance des événements lointains par des photographies, produit lui-même – et contemple ensuite – les images de sa vie, est contrôlé et identifié par sa « photo d’identité », choisit ses objets de consommation sur catalogue photographique, tandis que toute chose hors échelle humaine, de la bactérie à la galaxie, est également transposée en image photographique.»

Organisation

Ce regroupement de textes qui constituent une histoire en temps réel n’est pas fait au hasard.

Les textes sont organisés en trois sections qui reprennent chacune un point de vue constitutif de l’imaginaire photographique: le dispositif photographique qui compte treize articles, l’opérateur et la prise de vue qui englobe les onze articles suivants , regards et regardeurs dont les huit textes terminent l’ouvrage.

Comme l’ajoute l’éditeur, «ce qui détermine en effet la nature d’une photographie, c’est d’abord le dispositif qui l’a engendrée, à la fois en ce qu’il est générique (photographique) et singulier (avec des paramètres physiques particuliers). C’est ensuite l’intervention nécessaire d’un opérateur (le photographe), une mise en œuvre humaine reformulée à chaque prise de vue, s’appuyant sur les capacités du dispositif (ou en les ignorant), interagissant avec le sujet photographié et concrétisant des intentions.»

Actualité

Tous ces articles sont accompagnés de reproductions photographiques de formats différents et en noir et blanc. Ce n’est sans doute pas pour une simplicité d’impression, car la photographie en noir et blanc est à la mode et s’enseigne même dans des clubs d’initiation ou de perfectionnement photographique. Même des fleurs aux couleurs éclatantes n’y échappent pas.

L’ouvrage de Frizot n’aborde pas directement le sujet de la mode en photographie, si ce n’est sous l’angle des sujets abordés par la photographie.

Comme l’écrit encore l’éditeur: «C’est “le” regardeur, in fine, qui fait de la photographie non pas ce qu’elle est, mais ce qu’elle peut être ou devenir, qui lui donne sens… ou non… Ce que peut la photographie, ce qu’elle fait, ce qu’elle nous fait : analysés par Michel Frizot, un des meilleurs spécialistes actuels de la photographie, ces questionnements ne cessent d’être d’actualité.»

