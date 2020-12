L’hiver commence le 21 décembre? Ça dépend…

La Terre et le Soleil

Par exemple, le solstice d’hiver correspond au moment où le Soleil est au plus bas dans le ciel. L’inclinaison de la Terre a aussi pour conséquence que l’hémisphère nord reçoit moins d’énergie du Soleil.

Tout cela cause des journées plus courtes et plus froides. En 2020, à Toronto, cela se produira le 21 décembre à 5h02.

La date où se produit le solstice d’hiver n’est toutefois pas toujours la même. En 2011, le solstice avait eu lieu le 22 décembre.

Décalages des calendriers

Avec le temps, on peut même observer un décalage entre le calendrier astronomique et le calendrier civil. En effet, la Terre met un peu plus d’un an à faire le tour du Soleil: 365,42 jours pour être précis. C’est pour éviter qu’un écart s’accumule que notre calendrier prévoit une journée supplémentaire (le 29 février) tous les quatre ans.

De plus, l’inclinaison de la Terre n’est pas parfaitement constante. Sur une période de 26 000 ans, l’axe se déplace en effet de quelques degrés. C’est peu, mais suffisant pour qu’au fil des siècles, la date du solstice d’hiver change.