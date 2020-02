L’heure de pointe d’Alison Vicrobeck au FM

«Nous attendions le passage de notre émission du retour à la maison sur la bande FM avec impatience», explique le directeur de Radio-Canada en Ontario, Pierre Ouellette. «Cette transition permettra à nos contenus de rayonner auprès d’un plus grand nombre d’auditeurs tout en favorisant la qualité de l’écoute.»

Reflet de la francophonie

«Passionnée de radio depuis mon très jeune âge, c’est un réel privilège pour moi de prendre la barre de l’émission du retour à la maison», indique la première intéressée.

«Ayant grandi à Toronto, je connais très bien ses quartiers, la richesse de la ville et des différentes communautés qui y vivent. J’ai toujours rêvé d’animer une telle émission et j’espère pouvoir en faire un reflet de la francophonie et du dynamisme de cette région qui me tient tant à coeur.»