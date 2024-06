L’hémisphère dominant de notre cerveau explique notre personnalité? Faux!

Une notion séduisante

L’idée que le «côté dominant» de notre cerveau influencerait notre personnalité et nos aptitudes va néanmoins prendre son envol.

Par exemple, la professeure d’art Betty Edwards a publié en 1979 le livre Dessiner grâce au cerveau droit, qui affirmait que l’hémisphère droit était responsable de la créativité.

En 2009, le psychiatre Iain McGilchrist a écrit un livre intitulé The Master and His Emissary, où il explique que l’hémisphère droit est le dominant en général, et que c’est ce qui a modelé la culture occidentale.

Dans un article qu’elle consacre à cette question, l’encyclopédie Britannica constate qu’il y a «une petite industrie» qui lui est consacrée: plusieurs livres de croissance personnelle, des tests de personnalité et des thérapies sont basés sur cette prétendue opposition entre le cerveau gauche et le cerveau droit.

Oui, le cerveau est asymétrique

Longtemps, les scientifiques avaient cru qu’un être vivant en santé avait des organes symétriques et que cela incluait le cerveau.