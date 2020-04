Lettre à ma petite-fille en temps de pandémie

Tu danses telle une ballerine dans la cuisine. Tu sors en plein air tous les jours, strictement en compagnie des grands frères…

Le temps passe trop lentement et trop vite à la fois. Ma chérie, tu ne sais pas qu’aujourd’hui, partout dans le monde, des milliers de gens meurent d’un virus inconnu.

Tu ne sais pas non plus pourquoi les écoles, parcs de jeux, le centre communautaire, la bibliothèque de ton quartier, les magasins, sont fermés depuis bientôt deux mois et le resteront un certain temps indéterminé… Pourquoi les amis ne viennent plus à la maison… pourquoi ta voisine préférée ne vient plus tresser ton abondante chevelure bouclée…

Comment t’expliquer que notre Terre est contaminée… que le monde mène une guerre contre un virus invisible, alors que tu continues de rire, sauter, danser comme une petite fille heureuse, en pleine santé.

Dans ta vie actuelle, il n’y a que maman, papa, et les trois grands frères… Et c’est ce qui compte! Toutefois tu me demandes souvent par téléphone si tu peux venir faire un dodo chez moi… Je ne sais pas quoi te répondre… La vie n’est plus comme avant…