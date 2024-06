L’Est du Canada, terre éphémère des Vikings

Pendant plusieurs centaines d’années, on a qualifié Christophe Colomb de «découvreur» de l’Amérique. Découvreur européen, on s’entend. Mais même ce titre ne tient plus. Les pêcheurs basques seraient, selon certains, venus bien avant lui, mais bien après un autre groupe: les mythiques Vikings.

Même les mots «découvreur» et «découverte» sont de plus en plus à proscrire quand on parle de l’Amérique, car le continent a été évidemment «découvert» par les peuples venus d’Asie il y a 30 000 ans, et même, selon certains scientifiques, il y a jusqu’à 130 000 ans.

L’aventure des Vikings en Amérique du Nord est maintenant une certitude, même s’il reste encore beaucoup de questions en suspens à ce sujet. Au départ, les «preuves» de leur passage reposaient uniquement sur deux textes médiévaux islandais: La Saga d’Erik le Rouge et la Saga des Groenlandais.

Depuis l’Islande

C’est en Islande que toute cette histoire commence. Cette île du nord de l’océan Atlantique (son nom signifie «pays de glace») est inhabitée lorsque les Vikings venus de Norvège la colonisent vers le milieu du IXe siècle. Ils en font la base d’autres explorations vers l’Ouest.

Les grands héros de ces anciens récits sont bien connus: Érik le Rouge (Eirik Thorvaldson de son vrai nom), et son fils, Leif Eriksson (Leifr Eiríksson). Leur périple n’est pas volontaire.