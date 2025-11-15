Les Zinspiré.e.s 13 au diapason des Premières Nations

28 novembre et 6 décembre au Berkeley Street Theatre

Les Zinspiré.e.s 13, TfT
Un calendrier anishinaabe des 13 lunes. Image: downiewenjack.ca
Publié 15/11/2025 par l-express.ca

Les courtes pièces de théâtre de cinq élèves des écoles secondaire Étienne-Brûlé, Ronald-Marion et Toronto-Ouest ont été sélectionnées par le Théâtre français de Toronto (TfT) pour la 13e édition de sa série phare Les Zinspiré·e·s.

Le spectacle, intitulé cette année À la lumière des 13 lunes, présente ces créations, jouées par des comédiens professionnels, du 27 novembre au 19 décembre au Berkeley Street Theatre.

Dix-huit représentations sont des matinées scolaires destinées aux élèves du secondaire. Deux accueilleront le grand public: le vendredi 28 novembre à 20h et le samedi 6 décembre à 15h.

Les jeunes dramaturges ont été encadrés par des membres de l’équipe du TfT. La mise en scène a été confiée à Danik McAfee, qui avait aussi piloté l’édition précédente.

Les Zinspiré.e.s 13, TfT
L’équipe de création lors de la première lecture de la pièce. Photo: Mathieu Taillardas, TfT

13 lunes

Le chiffre 13 intrigue, effraie, fascine. Pour cette 13e édition des Zinspiré·e·s, il devient au contraire un symbole de force et de renouvellement, dans la tradition des Premières Nations. Selon Danik McAfee, qui est un artiste autochtone multidisciplinaire, on puise ici dans nos rapports cycliques au temps et à la nature.

Le titre du spectacle s’inspire du calendrier des 13 lunes partagé par plusieurs nations, dont les Anishinaabe, les Ojibwés, les Míkmaw et les Iroquois, pour qui chaque lune symbolise un moment unique du cycle de la vie.

Les Zinspiré.e.s 13, TfT
L’équipe de création lors de la première lecture de la pièce. Photo: Mathieu Taillardas, TfT

Tumulte intérieur et quête de justice

Voici un aperçu des cinq pièces composant le spectacle.

Contempler le vide, de Emilie Leis (coachée par François Macdonald) expose un tumulte intérieur. Une nuit d’hiver sur un toit, une fille regarde le vide. Elle ne sait plus si elle veut en finir ou simplement être entendue. Arrive un jeune homme maladroit, qui tente de briser le silence…

13 heures pour décider, de Mohammad Elnakoury (coaché par Merlin Simard) coince quatre élèves dans la cafétéria de leur école, les obligeant à décider lequel d’entre eux remportera une bourse de 100 013 $. Mais le choix doit être unanime!

Un nouveau foyer, un lourd héritage, de Arman Bartis (coaché par François Macdonald) est une quête de justice, d’appartenance et de guérison. Après la disparition tragique de leur mère et un déménagement forcé à Toronto, deux jeunes tentent de reconstruire leur vie.

Il était, de Leena El Hilali (coachée par Jenny Brizard) est une histoire de deuil, de tendresse et de transmission invisible entre les vivants et les morts. Une infirmière qui a fui la guerre dans son pays soigne un jeune garçon gravement malade.

Les cinq souvenirs, de Sophie Massicotte (coachée par François Macdonald) plonge dans l’esprit d’une jeune fille qui se retrouve au seuil de la mort après avoir été heurtée par une voiture.

Les comédiens Lara Arabian, Dharma Bizier, Al Hamameh, Chloé Petit et Jérôme Pouliot portent ces cinq créations sur scène.

