Les Zinspiré.e.s 13 au diapason des Premières Nations

Les courtes pièces de théâtre de cinq élèves des écoles secondaire Étienne-Brûlé, Ronald-Marion et Toronto-Ouest ont été sélectionnées par le Théâtre français de Toronto (TfT) pour la 13e édition de sa série phare Les Zinspiré·e·s.

Le spectacle, intitulé cette année À la lumière des 13 lunes, présente ces créations, jouées par des comédiens professionnels, du 27 novembre au 19 décembre au Berkeley Street Theatre.

Dix-huit représentations sont des matinées scolaires destinées aux élèves du secondaire. Deux accueilleront le grand public: le vendredi 28 novembre à 20h et le samedi 6 décembre à 15h.

Les jeunes dramaturges ont été encadrés par des membres de l’équipe du TfT. La mise en scène a été confiée à Danik McAfee, qui avait aussi piloté l’édition précédente.

13 lunes

Le chiffre 13 intrigue, effraie, fascine. Pour cette 13e édition des Zinspiré·e·s, il devient au contraire un symbole de force et de renouvellement, dans la tradition des Premières Nations. Selon Danik McAfee, qui est un artiste autochtone multidisciplinaire, on puise ici dans nos rapports cycliques au temps et à la nature.