Les vaccins contre la grippe auraient des propriétés anti-inflammatoires

Cause encore inconnue

L’idée de faire cette recherche préliminaire lui est venue intuitivement lorsqu’il a lu des études qui tendaient à démontrer que le vaccin saisonnier contre la grippe avait des propriétés anti-inflammatoires.

«D’une façon qui n’est pas encore claire, il peut diminuer l’inflammation et, par exemple, diminuer l’effet d’une crise cardiaque ou l’effet d’une arythmie.»

L’objectif du chirurgien était donc de voir si le vaccin permettrait de diminuer l’inflammation de façon significative, réduisant ainsi les risques de complication après les chirurgies. Il n’était pas certain d’avoir les ressources nécessaires pour faire son étude, mais les choses se sont mises en place.

Résultats probants

L’étude a été faite à petite échelle: seulement 30 patients. Quinze ont reçu un vaccin antigrippal et quinze autres un placébo. Les suivis après les opérations ont permis de constater que le sang des patients qui avaient eu le vaccin contenait moins de facteurs inflammatoires et plus de facteurs anti-inflammatoires. Du côté du placébo, c’était le contraire.

Les données ont été présentées au American Heart Association et à la Society of Thoracic Surgeons.