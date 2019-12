Les Raptors tombent sur un os pour Noël

Comme en début de match, les C’s montrent du répondant. Ils sont dominants dans la raquette et au rebond offensif. Cela leur permet de reprendre 10 points d’avance (41-51). Fred VanVleet fait son retour sur le terrain et se montre agressif dans l’attaque de la peinture. Il ramène les siens à -6 (47-53). Un panier de Kanter, bien servi à l’intérieur, redonne finalement 8 longueurs d’avance aux visiteurs à la mi-temps.

