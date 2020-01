Les Raptors terminent l’année 2019 sur une victoire!

Six joueurs locaux ont terminé avec au moins 10 points. Rondae Hollis-Jefferson, titularisé sur le poste 4 en lieu et place d’OG Anunoby, termine aved 14 points. En difficulté avec son tir ces derniers temps, OG s’est bien repris en sortie de banc avec 12 points à 2/3 de loin.

Dans le 5 de départ, Lowry (24 points, 8 passes), VanVleet (14 points) et Ibaka (20 points, 10 rebonds) ont tous fait leur match. Le petit plus est venu de Terrence Davis. Le joueur de première année a égalé son recond en carrière avec 19 points et a signé un début de quatrième quart époustouflant.

Pas de pause en NBA, Les Raptors retrouveront les parquets dès jeudi avec un déplacement difficile sur le parquet du Heat de Miami.

Le fil du match

Le début de match est serré. Les Raptors qui avaient débuté avec un nouveau cinq de départ perdent rapidement McCaw sur blessure. Terrence Davis le remplace et se signale rapidement par un tir de loin.

L’adresse à 3-points est bonne pour les deux équipes qui se tiennent en un point à la moitié du premier quart (16-15). Le niveau de jeu baisse sur la seconde partie de la période. Les deux formations continuent de se rendre coup pour coup. Sur un tir d’OG Anunoby à 3-points, Toronto termine le premier quart avec un avantage de 2 points (27-25).