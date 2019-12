Les Raptors punissent la faible défense des Cavaliers

Réactions

Pascal Siakam (ailier des Raptors):

Norman Powell (arrière Raptors): « Je pense que je suis plus à l’aise dans la lecture de ce que la défense fait. Comment ils jouent. Où leurs intérieurs sont placés. Que ce soit pour finir au cercle, pour ressortir la balle ou pour servir un intérieur. Je prends juste ce que la défense me donne en étant agressif et en pensant à aller là-haut pour dunker. Même si je ne dunke pas, j’ai cet état d’esprit qui me donne l’agressivité et me permet de finir au cercle peu importe la manière, à droite ou à gauche. Je lis juste la défesne et je joue mon jeu. »

Nick Nurse (entraîneur en chef des Raptors): (sur Patrick McCaw) « Une nouvelle fois, il y avait des arrières rapides en face, nous avions besoin de sa vitesse. Il est toujours un joueur d’impact en défense. Et même s’il n’est pas le plus grand attaquant du monde, c’est un joueur intelligent en attaque. Il va faire des coupes. Il est un bon passeur. C’était bien de le voir mettre quelques tirs ce soir (lundi) car il a vraiment, vraiment beaucoup travaillé cet été sur son tir. Avec ses hauts et ses bas en raison des blessures, il n’a pas eu la chance de se mettre en rythme. J’aime son intelligence de jeu, ses qualités athlétiques et ses prouesses défensives. »