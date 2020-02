Les Raptors surpris par les Hornets

Miles Bridges lui répond d’un tir primé, dans la foulée (95-96). K-Low obtient ensuite deux lancers et en met un sur deux (96-96). OG Anunoby défend bien sur Graham. Les Raptors ont ensuite deux occasions de passer devant par Powell puis Lowry suite à un rebond offensif, mais ils ratent tous les deux la cible. Charlotte a la dernière possession avec 2 secondes au chrono.

Rondae Hollis-Jefferson commet une faute sur Rozier, avant que la remise en jeu soit effectuée. Le meneur bénéficie d’un lancer plus la possession. Il marque son tir de réparation (96-97). Devonte Graham marque ensuite ses deux lancers avec 1,2 secondes à jouer. Powell obtient le dernier tir mais manque la cible. Charlotte créé la surprise et gagne 96-99.

Podcast, réactions

Retrouvez la dernière édition spéciale de votre podcast sur les Raptors. En compagnie des membres de Raptors FR et BE, nous revenons sur la rencontre et sur les échéances à venir pour Toronto. Découvrez ensuite les réaction d’après match en français de Bismack Biyombo (pivot des Hornets), Nicolas Batum (ailier des Hornets) et Serge Ibaka (intérieur des Raptors).

Entrevues réalisées avec Etienne Dessaudes (Choq FM).