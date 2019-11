Les Raptors s’essouflent et s’inclinent face aux Clippers

Les Raptors se trouvent un banc

De manière générale, le banc a encore répondu présent. Chris Boucher a enchaîné une deuxième bonne performance avec 13 points, 6 rebonds et 2 nouveaux contres spectaculaires. Terrence Davis et Matt Thomas ont aussi apporté avec 13 points à eux-deux et un très bon pourcentage de réussite en cumulé (5/7).

HIS NAME IS CHRIS BOUCHER AND HE SAID NAW FAM. pic.twitter.com/FUElkw6jD5 — Toronto Raptors (@Raptors) November 12, 2019

Pour finir, du côté des titulaires, on retiendra la bonne prestation de Norman Powell qui assume ce statut depuis qu’il remplace Lowry dans le cinq. Il termine avec 15 points. Pascal Siakam, élu joueur de la semaine de la conférence de l’est, a pour sa part encore réalisé un match complet (16 points, 10 rebonds, 6 passes). Mais, il a aussi été maladroit notamment à 3-points (1/6). Enfin Fred VanVleet a été très actif. Mais il s’est malheureusement trop souvent fait prendre dans le piège de la défense adverse, qui lui ouvrait les pénétrations vers le cercle pour mieux le cueillir. Il termine avec 14 points et 8 passes mais beaucoup de déchet (6/20 au tir et 3 pertes de balle).