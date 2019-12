Les Raptors se relancent face aux Nets

Nick Nurse après Nets 1 pic.twitter.com/jWFQ9zQuwQ — Mike Laviolle (@Miky_YG) December 15, 2019

Garett Temple (ailier des Nets): « Ils ont débuté le match avec un 9/12 dans le premier quart. Ensuite, c’est dur de gagner le match quand je fais un 2 sur 14. Nous avons eu les tirs auxquels nous nous attendions et avec lesquels nous sommes confortables. Nous prendrons ces mêmes tirs 100% du temps. Il faut juste que nous les rentrions et que nous soyions plus décisifs dans nos défenses en transition. Et prendre soin de la balle. Je pense que nous avons eu 20 pertes de balle. Avec un adversaire qui joue si vite, ça leur permet de jouer la contre-attaque, de rentrer des tirs et d’aller au panier. Si en plus ils mettent des 3-points c’est difficile. »