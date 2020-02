Les Raptors résistent aux Nets pour une 14e victoire de suite

Ce 5 fait du bon travail et offre 9 longueurs d’avance au retour de VanVleet et Ibaka sur le terrain (50-41). Siakam et Anunoby retrouvent eux-aussi le parquet et l’écart s’accroît dans le sillage de Thomas qui marque en alley oop puis d’Ibaka bien servi par VanVleet (58-45).

Siakam domine Prince

L’écart se maintien jusqu’à la pause avec un gros passage de Siakam en attaque, qui en fait voir de toutes les couleurs à Taurean Prince. Après 24 minutes de jeu le score est de 66-54 pour les Raptors.