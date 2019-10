Les Raptors rebondissent et corrigent les Bulls

Sur la lancée de leur bonne fin de premier, les Bulls complètent un 12-0 sur le début du deuxième quart. TO est en difficulté en attaque. Powell met fin à la série adverse, mais après un dunk de Markkanen, les locaux mènent 31-25.

Matt Thomas met les pieds sur le parquet pour la première fois de la saison et montre rapidement pourquoi les Raptors l’ont signé cet été. Il obtient de la part de ses coéquipiers deux tirs à 3-points ouverts qu’il convertit.

Matt Thomas hit his first two 3-pt attempts in the NBA. Let’s see this happen @Theiceman_21 🎯 pic.twitter.com/FX89ZgHOFm

— Yahoo Sports Canada (@YahooCASports) October 27, 2019