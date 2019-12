Les Raptors ralentissent Harden mais pas les Rockets

La tactique défensive de Nick Nurse va finir par connaître ses limites. Les Torontois ne parviennent pas à régler leur problème au rebond défensif. Houston parvient à garder une adresse de 40% à 3-points avec beaucoup de shoots ouverts. Les aides défensives nécessaires pour compenser la prise à deux systématique sur Harden finissent par fatiguer les joueurs qui perdent en lucidité en attaque. Les hommes de Mike D’Antoni mènent 105-113 à 3 minutes 24 de la fin et semblent maîtriser la rencontre. Les Torontois ne reviendront jamais. Les Rockets s’imposent 109-119.

Réactions

Fred VanVleet (meneur des Raptors): « Je pense que nous avons fait un bon travail pour exécuter notre plan de jeu. Je ne pense pas que nous avions fait ce pari en s’attendant à ce qu’ils shootent à 40% et qu’ils en mettent 22. Il faut donc leur donner du crédit. Ils ont rentré leurs tirs. C’est ce que nous voulions avant le match, essayer d’exécuter le plan de jeu de la meilleure manière possible.

Je pense que nous aurions pu sortir encore plus sur les tirs, aller chercher certains rebonds pour l’exécuter plus parfaitement. Mais de manière générale, nous avons fait du bon travail. Je trouve que notre attaque a été stoppée à certains moments. Ça nous a pas vraiment aidés. Ils ont scoré combien, 119, 120? Nous aurions dû scorer un peu plus et rentrer un peu plus de tirs. C’est le jeu, parfois vous lancez le dé et vous perdez. »

James Harden (arrière des Rockets):