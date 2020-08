Les Raptors prennent une avance de 3-0 sur les Nets

La deuxième partie du premier quart est beaucoup plus compliquée offensivement. Les tirs de loin ne rentrent plus et les « grands » ont du mal à gérer leurs duels avantaguex face à des joueurs plus petits. Malgré cela, Toronto maintient un avantage certain (17-24).

Les Raptors continuent de bien gérer la rencontre en deuxième quart. Ibaka, après un début de match compliqué montre le bout de son nez avec 8 points dont 2 tirs primés (31-44). Deux bonnes défense plus tard, l’écart grimpe à +17 sur une passe de Lowry pour Siakam en contre-attaque (31-48).