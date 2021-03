Les Raptors corrigés par les Pistons

Suite à la victoire contre Denver (135-111) et des courtes défaites « encourageantes » contre Phoenix et Portland, les Raptors de Toronto semblaient être sur la voie de la guérison. La terrible série de 9 défaites consécutives provoquée par les absences de Siakam, VanVleet et Anunoby en raison du protocole de santé semblait avoir été mise derrière et l’équipe prête à aller de l’avant.

L’affrontement face au dernier de la conférence de l’est, les Pistons de Détroit, qui avaient battu les Torontois à deux reprises durant cette mauvaise période, devait servir de conclusion à cette mauvaise passe et de nouveau départ.

Malheureusement tout ne s’est pas passé ainsi. Le mal est bien plus profond qu’on ne l’imaginait dans les têtes des joueurs de Nick Nurse. Ces derniers n’arrivent pas à hausser leur niveau de jeu face aux équipes supposées plus faible. Face aux Pistons lundi, après avoir joué la veille, Lowry de retour, Siakam et leurs coéquipiers ont été transparents. Ils n’ont jamais existé face à une jeune équipe de Détroit décomplexée. Dominés physiquement et dans l’adresse, les Raptors avaient déjà perdu le match à la mi-temps (66-50). Un sentiment terrible d’impuissance ressort de cette défaite sur le score de 118-104.

Quelle fin de saison pour les Raptors?

On peut toujours trouver des points positifs comme la combativité de VanVleet (22 points) qui n’a jamais rien lâché, le meilleur match de la nouvelle recrue Gary Trent Jr. (15 points) ou encore OG Anunoby qui prend de plus en plus le jeu à son compte en attaque (19 points). Mais cela est bien trop mince par rapport à la piètre prestation globale réalisée par les Torontois. La situation est critique et aucun renfort sur le poste de pivot, qui a de nouveau fait cruellement défaut pour protéger le cercle (42 points encaissés dans la raquette) et le rebond, ne semble arriver.

Les Bulls et les Pacers juste au-dessus des Raps au classement ne vont pas forcément mieux et les places de neuvième et dixième restent atteignables. Mais sans gagner les matchs abordables, cela semble de moins en moins probable. Est-ce même un objectif de la direction ?