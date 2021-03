Une victoire des Raptors pour les adieux de Lowry et Powell?

C’est dans un climat très particulier, dont ils ont su faire fi, que les Raptors de Toronto ont mis fin à leur série de 9 défaites, ce mercredi soir. En effet, la date limite des transactions en NBA arrive ce jeudi (15h) et il semble de plus en plus probable que Kyle Lowry et/ou Norman Powell seront échangés contre de jeunes éléments, ainsi que des choix de repêchages, pour lancer une reconstruction de l’équipe.

Malgré cette atmosphère décrite comme « bizarre » par Lowry, du fait de l’incertitude qui plane au sujet de son avenir avec l’équipe, les Torontois sont allés chercher un succès qui ne leur était pas forcément promis, face à une solide équipe de Denver (5e à l’ouest). C’est en plus avec la manière, sans jamais avoir été inquiétés, que Lowry et ses coéquipiers ont terrasser leurs adversaires (135-111).

Une performance collective

Profitant d’un début de match tonitruant dans l’adresse à 3-points (5/5), les Raptors ont pris les devants et ont contrôlé le match de bout en bout grâce à un excellent plan de jeu défensif sur Jokic, Murray et la flopée de tireurs à 3-points qui les accompagne. L’adresse de loin est restée constante pour les Raps qui ont tout simplement signé un nouveau record de franchise avec 24 tirs primés inscrits.

Tout le monde a participé à la fête (d’adieux?) à commencer par les premiers concernés, Lowry (8 points, 5 rebonds, 9 passes et un record en carrière au +/- de +42) et Powell (22 points, 8/12 au tir). Ils ont été bien soutenus par un Siakam des grands soirs terminant avec 27 points, 8 rebonds et 6 passes ainsi qu’un OG Anunoby à 23 points qui a montré qu’il était prêt à prendre plus de responsabilités en attaque.