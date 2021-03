Les Raptors encore trop courts face aux Blazers

Les rencontres se suivent et se ressemblent – malheureusement – pour les Raptors de Toronto. Les hommes de Nick Nurse ont montré cette saison qu’ils sont capables de rivaliser avec les meilleures équipes de la ligue. Bien souvent ils parviennent à être dans le match jusqu’au bout malgré un déficit de taille dans le secteur intérieur, mais ils subissent une dernière série fatale dans les instants décisifs.

Ce constat s’applique aux deux derniers matchs disputés face à Phoenix vendredi (défaite 100-104) et dimanche face aux Blazers (117-122). Même si Pascal Siakam et ses coéquipiers ont montré que le jeu « petit » pouvait s’avérer efficace, même contre les meilleurs pivots de la ligue (victoire face aux Nuggets de Jokic 135-111), ces performances semblent faire figure d’exceptions. Toronto a eu du mal face à des grands bien moins cotés dans la ligue, par exemple Mason Plumlee, avec deux défaites face aux Pistons de Detroit qu’ils retrouvent ce lundi (20h).

Quelles solutions au poste de pivot?

Interrogé sur l’impact de ce manque d’un joueur de plus de 2m10 au poste de pivot, Siakam a confié qu’il ne voulait pas s’en servir d’excuse (voir réaction), mais il apparaît de plus en plus clair que, sur la durée, les Raptors ne peuvent espérer retrouver les places qualificatives pour les séries éliminatoires sans se renforcer sur le poste 5, avec un joueur capable de protéger le cercle.

Les options sur le marché des joueurs libres sont malheureusement peu nombreuses, après la signature notamment de Gorgui Dieng aux Spurs, cible potentielle des Raptors au profil idéal. À Masaï Ujiri de trouver une solution. Dimanche, le Français Vincent Poirier (2m13) qui peine à percer dans la ligue depuis son repêchage en 2015, a été libéré par les Knicks. Les Raptors pourraient tenter le pari, ils n’ont pas grand-chose à y perdre en le signant au salaire minimum. Affaire à suivre…