Les Raptors corrigés par les Celtics dans le match 5

Les Raptors de Toronto sont totalement passés à côté du match 5 des demi-finales de la conférence Est ce lundi. Dépassés dans l’agressivité d’entrée, ils ne sont jamais entrés dans le match et ont été dominés par une équipe des Celtics de Boston qui réalise un match parfait. Score final: 89-111.

Les hommes de Nick Nurse seront dos au mur mercredi (18h30) pour le match 6. La victoire sera impérative pour éviter l’élimination.

Le fil du match

L’attaque torontoise est en échec total en premier quart. Boston prend rapidement le large en limitant son adversaire à 5 points durant 9 minutes. La défense des Raptors tient le coup et permet de ne pas prendre un gros éclat (7-18). Toronto est limité à 11 points un record historique en série éliminatoire pour la franchise canadienne. Boston avec une marque équilibrée mène 11-25 après 12 minutes.

La défense bostonienne continue son récital en deuxième quart. Jaylen Brown et Jayson Tatum sont dominants en attaque et les Celtics mènent de 16 points (25-41). Rien ne s’améliore côté Toronto qui compte jusqu’à 28 points de retard! Le score à la mi-temps est de 35-62. L’écart est beaucoup trop important pour être comblé vu les difficultés des Torontois dans ce match. Les Raptors comptent toujours un retard de 24 points au terme du troisème quart et s’inclinent finalement sur le score de 89-111.

Réactions