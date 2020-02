Les Raptors arrâchent un nouveau record de victoires consécutives

Ibaka for the lead & Win !!!! #WeTheNorth pic.twitter.com/VVLbDR7bZh — TheNorthBE Raptors BE 37-14🇧🇪🇨🇦🇫🇷 (@RaptorsBE) February 6, 2020

Kyle Lowry (32 points à 12/21 au tir et 8 rebonds) a lui aussi été très précieux. Quand l’équipe était au plus mal, c’est le capitaine qui a gardé le navire à flot en se montrant très agressif dans son attaque du cercle et toujours aussi décisif quand il s’agit de marquer de loin dans les instants chauds (3/6 à 3-points). Il a également été au four et au moulin en défense, comme à son habitude, et toujours très précieux pour faire jouer ses coéquipiers (10 passes décisives).

Siakam moteur de la défense

Pascal Siakam (25 points à 7/18 au tir, 9 rebonds, 5 passes, 3 interceptions) a lui connu un match plus en dents de scie avec beaucoup de maladresse en début de rencontre. On peut expliquer cela par une très bonne défense des Pacers qui n’ont pas hésité à lui envoyer plusieurs défenseurs, mais aussi par plusieurs fautes sur lui non sifflées.