Les pharmaciens ontariens peuvent maintenant prescrire des ordonnances

«Nous devons être audacieux, créatifs, novateurs. Nous devons nous intéresser à ce que font les autres provinces et les autres pays et voir ce qu’ils font de différent.»

Le gouvernement ontarien espère que les «pharmaciens prescripteurs» permettront d’accroître l’accès aux soins dans les régions rurales de l’Ontario.

Rattraper les retards

L’Ontario est l’une des dernières provinces canadiennes à mettre en place un tel service.

C’est une bonne nouvelle pour la province, estime Jen Belcher, vice-présidente à l’Association des pharmaciens de l’Ontario, qui demandait ces pouvoirs depuis «très longtemps».

«La plupart des autres provinces l’ont en place depuis des années, voire près d’une décennie», constate-t-elle. «C’est souvent le cas pour une très grande province, qui compte beaucoup plus de pharmacies, de professionnels et de citoyens. Mais nous sommes heureux d’y être enfin arrivés, et plus confiants grâce aux preuves que nous avons des autres provinces qui démontrent à quel point c’est une réussite.»