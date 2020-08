Les Maple Leafs surmontent un déficit de trois buts et forcent un match ultime

Pour la deuxième fois en moins de 24h, les Maple Leafs étaient sur la glace de l’Aréna Scotiabank pour cette fois-ci y disputer un match crucial. L’équipe torontoise faisait face à l’élimination dans la série les opposant aux Blue Jackets de Columbus.

Alignement

Sheldon Keefe avait dit en conférence de presse plus tôt dans la journée qu’il allait peut-être faire des modifications à son alignement et il a tenu parole. L’entraîneur a promu le jeune Nick Robertson aux côtés de John Tavares et William Nylander au sein du 2e trio alors qu’il a jumelé Ilya Mikheyev à Alexander Kerfoot et Kasperi Kapanen sur la 3e ligne.

Columbus ouvre la marque

Les Blue Jackets n’auront pas mis de temps avant de s’inscrire au pointage. C’est encore une fois le québécois Pierre-Luc Dubois qui a provoqué une belle chance pour Cam Atkinson qui a touché la cible. 1-0 Columbus avec seulement 3:58 de fait à la première période.