Les Maple Leafs s’amusent et l’emportent facilement sur les Devils

Les Maple Leafs en arrache un peu dernièrement et les blessures continuent de s’accumuler. Heureusement pour eux, ils recevaient la visite de PK Subban et les Devils du New Jersey, une équipe qui éprouve beaucoup de difficultés cette saison.

Alignement

Le vétéran Jason Spezza disputait son 1100 match en carrière alors que le jeune Rasmus Sandin effectuait un retour avec les Leafs. Le suédois vient tout juste de remporter la médaille de bronze aux championnats mondiaux junior et a été nommé meilleur défenseur du tournois. Du renfort qui arrive à point pour les Leafs suite aux blessures de Jake Muzzin et Morgan Rielly.

Toronto attaque

Les Maple Leafs ont été les premiers à s’inscrire au pointage lorsque le capitaine John Tavares a fait dévier le tir de la pointe de Rasmus Sandin. 1-0 Leafs.

Goat

L’attaquant Frederik Gauthier, qui a récemment dit à L’Express qu’il voulais essayer de lancer le plus possible cette saison en espérant de marquer, a fait exactement cela et trouvé le fond du filet. Un but marqué sans aide et son 6e cette saison.