Les jeunes à l’aube du postsecondaire

Le joueur de soccer admet que de pouvoir faire partie de l’une des équipes de sport de l’Université McGill pèse dans la balance.

Apollo Sévigny, Yellowknife

Apollo Sévigny habite Yellowknife et y a toujours vécu en français avec sa famille. «Iel» a fréquenté l’école Alain St-Cyr jusqu’en 9e année pour ensuite terminer son secondaire en immersion à l’École Sir John Franklin.

«C’est une école avec beaucoup plus d’opportunités, d’autres types de classes avec des professeurs entrainés pour des classes plus spécifiques. C’était une meilleure opportunité pour moi avec des classes plus avancées.»

La pénurie d’enseignants francophones a pesé sur l’éducation d’Apollo. «On avait des profs qui devaient enseigner cinq classes différentes à cinq niveaux différents. J’avais eu un prof de mathématiques qui devait enseigner les arts de 12e et qui n’avait aucune idée comment faire.»

Faisant partie du club LGBTQ, du club de santé mentale et du club de débats, Apollo se dessine un grand avenir. «Je voudrais entrer dans une université prestigieuse avec des cours de physique, de maths et de sciences […]. Je veux [comprendre] pourquoi on existe aux niveaux philosophiques et scientifiques.»