Les intelligences multiples, mythe ou réalité?

Intelligence musicale, kinesthésique, linguistique, logicomathématique… La théorie des intelligences multiples suppose que certaines personnes — notamment certains écoliers — auraient une plus grande intelligence dans certains domaines que d’autres.

La théorie des intelligences multiples a été bien reçue en éducation, mais des études ont souvent tendance à contredire la théorie. Le cerveau n’est pas composé de différentes «sections» indépendantes les unes des autres.

Howard Gardner

On doit au psychologue américain Howard Gardner le concept des intelligences multiples, élaboré pour la première fois en 1983 dans son livre Frames of Mind: The Theory of Multiple Intelligences.

Dans un chapitre du livre The Cambridge Handbook of Intelligence publié en 2011, où il revenait sur sa théorie, Gardner critiquait l’idée d’une intelligence unique et générale. De plus, selon lui, le système scolaire valoriserait beaucoup trop les habiletés linguistiques et logicomathématiques.

Son approche, qui privilégie des intelligences spécifiques, a été reçue avec beaucoup d’enthousiasme dans certains milieux de l’éducation. Il a publié d’autres livres de vulgarisation et des articles scientifiques sur le sujet dans les décennies suivantes.