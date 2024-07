Les insectes sont-ils vraiment attirés par la lumière?

La croyance populaire veut que les insectes volants soient attirés par la lumière. Il existe même une expression anglaise, «like a moth to a flame», pour désigner une personne irrésistiblement attirée par une situation dangereuse. On constate toutefois que ce comportement étrange reste encore mal compris des scientifiques.

Il faut savoir que: Tous les insectes ne sont pas systématiquement attirés par la lumière. Les lumières artificielles perturbent probablement leur sens de l’orientation. Toutes les lumières n’ont pas la même influence.

Le fait que les insectes ont tendance à voler vers une source lumineuse est connu depuis des milliers d’années. Dans son traité sur l’agriculture (De re rustica), l’auteur romain Columelle, au 1er siècle de notre ère, proposait même d’utiliser une lumière au fond d’un vase en bronze pour attraper les insectes qui parasitent les ruches d’abeilles.

Darwin

Dans une lettre envoyée en 1871, l’entomologiste et naturaliste britannique et sud-africain Roland Trimen demandait à Charles Darwin son opinion sur l’origine de cette étrange et dangereuse habitude des insectes nocturnes. Dans sa réponse, Darwin n’avait pas d’explications à offrir, mais remarquait que les lumières artificielles sont assez récentes.

De nos jours, des agriculteurs recommandent de mettre à profit ce comportement pour se débarrasser des ravageurs, soulignaient en 2013 des chercheurs japonais dans un article se penchant sur les réactions des insectes à la lumière.