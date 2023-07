Consommer des insectes? Ce qu’il faut savoir…

Un insecte, est-ce nutritif?

Selon les experts européens cités plus haut, il est difficile de généraliser quant aux qualités nutritionnelles en raison du très grand nombre d’espèces d’insectes.

Dans un rapport de 2021, l’Organisation pour l’alimentation et l’agriculture des Nations unies (FAO) ajoutait que les conditions d’élevages et le stade de développement lors de la récolte pouvaient aussi avoir un impact.

Les insectes sont généralement considérés comme une bonne source de protéine. Toutefois, estimer la teneur en protéine est plus complexe qu’avec les grands animaux.

Il faut également déterminer si ces protéines sont faciles à digérer et si leur composition en acide aminé répond aux besoins des humains. Une étude réalisée en 2019 a montré que lorsqu’on mesure ces deux critères, le ver de farine obtient un score comparable aux légumes (76% vs 73%), mais inférieur au soya (91%) et au bœuf (92%).

Les insectes seraient aussi une source de vitamines et de minéraux. Si les insectes en viennent à remplacer certains aliments, il faudra toutefois évaluer les conséquences sur les apports nutritionnels de la population, ajoutent les experts européens.