Les gadgets connectés peuvent-ils détecter la CoViD-19?

Rythme cardiaque

Ainsi, une équipe de l’Institut Scripps, un centre de recherche biomédicale, veut déterminer si des variations du rythme cardiaque, des cycles et phases du sommeil, de la température corporelle ou des cycles respiratoires (ventilation), peuvent servir à repérer les personnes contagieuses, en l’absence de symptômes apparents.

À travers le projet Detect, les propriétaires d’objets connectés de marques Apple, Fitbit et Garmin, sont invités à participer à la recherche : plus de 30 000 personnes se sont portées volontaires jusqu’ici.

Température

En Allemagne, l’Institut Robert-Koch a de son côté lancé, ce printemps, une application dont l’objectif est d’aider à endiguer la CoViD-19. Corona-Datenspende récupère des données générées par des objets connectés, comme la température corporelle, puis les met à la disposition des autorités de santé publique.

Celles-ci peuvent ensuite y recourir pour retracer les porteurs du virus, symptomatiques ou non, et leurs contacts — le fameux «traçage» des contacts est l’un des fondements d’une réponse efficace aux épidémies, selon l’Organisation mondiale de la santé. Plus d’un demi-million d’Allemands ont téléchargé l’application.

Cycles respiratoires

En Australie, la jeune compagnie Whoop, en collaboration avec des chercheurs de l’Université Central Queensland, a pour sa part annoncé en juin être en mesure de repérer 20% des cas, deux jours avant que les premiers symptômes de la Covid-19 n’apparaissent.