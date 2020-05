Les figures vaporeuses d’Émile Vernon

Des femmes et des enfants aux couleurs vives et aux décors bucoliques y tiennent une grande place. Vernon sait aussi se montrer très rigoureux en exécutant de portrait de son épouse.

Jeunes élégantes

Émile Vernon excelle dans les figures vaporeuses d’enfants et de jeunes élégantes, qu’il associe souvent à un animal familier, des guirlandes ou des bouquets de fleurs, et qu’il peint tout au long de sa carrière.

Mais l’artiste sait également montrer plus de rigueur et de sévérité, par exemple dans le portrait de Madame Vernon, Sous la Lampe. La grande maîtrise graphique de l’artiste ainsi que ses éclairages habiles et séduisants font de ses portraits des morceaux pleins de charme et d’une grande qualité plastique.

Mobilisé dans l’infanterie, l’armée qui se tient au sol, en 1915, Émile Vernon est réformé pour raisons médicales l’année suivante. Il décède prématurément en janvier 1920.